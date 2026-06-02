İSKİ açıkladı: 2 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

2.06.2026 09:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İSKİ 2 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 2 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul barajlarındaki son durum merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 2 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

2 HAZİRAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, son olarak 2 Haziran 2026 Salı günü tarihi itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 70,83 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 2 Haziran 2026 itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli Barajı: yüzde 96,07

Darlık Barajı: yüzde 90,18

Elmalı Barajı: yüzde 94,54

Terkos Barajı: yüzde 59,26

Alibey Barajı: yüzde 65,42

Büyükçekmece Barajı: yüzde 53,41

Sazlıdere Barajı: yüzde 43,31

Istrancalar Barajı: yüzde 26,01

Kazandere Barajı: yüzde 55,59

Pabuçdere Barajı: yüzde 53

