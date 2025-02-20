İSKİ açıkladı: 20 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 20 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 20 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 20 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 09:58

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 20 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

20 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 69.04olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 74.43

Darlık Barajı 65.44

Elmalı Barajı 91.71

Terkos Barajı 72.1

Alibey Barajı 57.06

Büyükçekmece Barajı 66.48

Sazlıdere Barajı 52.41

Istrancalar Barajı 99.12

Kazandere Barajı 77.36

Pabuçdere Barajı 74.88

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON 14 GÜN

4 Şubat 52,89

5 Şubat 52,98

6 Şubat 53,01

7 Şubat 53,27

8 Şubat 53,82

9 Şubat 54,98

10 Şubat 55,91

11 Şubat 56,99

12 Şubat 57,76

13 Şubat 59,05

14 Şubat 59,82

15 Şubat 60,46

16 Şubat 61,42

17 Şubat 62,63

18 Şubat 62,63

19 Şubat 67.86


Etiketler: #baraj doluluk oranı #Baraj #Ömerli Barajı

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