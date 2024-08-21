İSKİ açıkladı: 21 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ tarafından açıklanan baraj doluluk oranları da düşmeye devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 50,23 olarak ölçüldü. Peki, İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:33
İSKİ açıkladı: 21 Ağustos 2024 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
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İstanbul'daki barajların doluluk oranı, yağışlar sonrasında merak konusu oldu. Sıcak yaz günlerinde her geçen artan günlük su tüketiminin ardından megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 50,23 olarak ölçüldü. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre bugün İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50,23 olarak tespit edildi. Yaklaşık bir ay önce bu oran yüzde 70,88 idi. 

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranları şu şekilde;

Ömerli: 51,87

Darlık: 54,8

Elmalı: 58,7

Terkos: 64,54

Alibey: 16,88

Büyükçekmece: 49,12

Sazlıdere: 52,5

Istrancalar: 31,45

Kazandere: 17,7

Pabuçdere: 30,77


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