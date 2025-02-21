İSKİ açıkladı: 21 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:45

Güncelleme: 21.02.2025 - 09:45

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 21 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

21 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 70.05 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 75.41

Darlık Barajı 66.24

Elmalı Barajı 90.79

Terkos Barajı 73.17

Alibey Barajı 58.46

Büyükçekmece Barajı 67.58

Sazlıdere Barajı 53.11

Istrancalar Barajı 97.63

Kazandere Barajı 78.42

Pabuçdere Barajı 76.7

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON 14 GÜN