İstanbul alarmda: İSKİ'den SMS'li uyarı!

Yayınlanma: 19.02.2025 - 16:28

Güncelleme: 19.02.2025 - 16:29

İstanbul'da bir haftadır beklenen kar yağışı bazı bölgelerde şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. İstanbul'da okullar tatil edildi.

Kar yağışının kent genelinde bugün saat 22.00'den sonra etkisini daha da artırması beklenirken kar kalınlığının megakentin bazı bölgelerinde 40 santimetreyi bulabileceği tahmin ediliyor.

İSKİ’DEN SMS’Lİ UYARI GELDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) de, İstanbul'da etkili olan kar yağışına ilişkin İstanbulluları uyardı.

İSKİ, abonelerine mesaj gönderdi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Abonemiz; İstanbul'da etkili olacak kar yağışı ve soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır. Anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız."