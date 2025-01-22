İSKİ açıkladı: 22 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 22.01.2025 - 10:14

Güncelleme: 22.01.2025 - 10:14

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 22 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

22 OCAK 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

22 Ocak 2025 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 52.01 seviyesinde.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %38

Büyükçekmece: %48

Darlık: %46

Elmalı: %84

Istrancalar: %92

Kazandere: %89

Pabuçdere: %50

Sazlıdere: %41

Terkos: %57

Ömerli: %54