İSKİ açıkladı: 23 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:25

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:25

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 23 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJLARDAKİ SON DURUM 23 ARALIK 2024

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. 23 Aralık itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 31,38 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Ömerli Barajı 37,1

Darlık Barajı 31,4

Elmalı Barajı 75,73

Terkos Barajı 33,17

Alibey Barajı 17,34

Istrancalar Barajı 1,13

Kazandere Barajı 10,74

Pabuçdere Barajı 7,48

Büyükçekmece Barajı 30,94

Sazlıdere Barajı 34,35