İSKİ açıkladı: 23 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 23 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
23 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, İstanbul genelinde barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43,14 seviyesinde bulunuyor.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 58,81
Darlık barajı 59,78
Elmalı barajı 90,12
Terkos barajı 27,87
Alibey barajı 35,58
Büyükçekmece barajı 32,19
Sazlıdere barajı 26,71
Istrancalar 73,67
Kazandere 54,1
Pabuçdere 29,51