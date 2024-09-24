İSKİ açıkladı: 24 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 24 Eylül tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 24 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ açıkladı: 24 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 13:35

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 24 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

24 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan son güncel baraj doluluk oranı yüzde 40,11 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 33,19

Darlık Barajı 44,92

Elmalı Barajı 56,98

Terkos Barajı 56,36

Alibey Barajı 10,02

Büyükçekmece Barajı 41,66

Sazlıdere Barajı 48,58

Istrancalar Barajı 37,62

Kazandere Barajı 6,45

Pabuçdere Barajı 22,33


Etiketler: #baraj doluluk oranı #elmalı barajı #Kazandere Barajı

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