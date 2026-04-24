İSKİ açıkladı: 24 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 24 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul, günde ortalama 3 milyon metreküpten fazla su tüketiyor. Nüfus artışı ve sanayileşme ile bu rakam yaz aylarında 3,5 milyon metreküpe kadar çıkabiliyor. Bu nedenle doluluk oranı yüksek olsa da tasarruf hayati önem taşıyor.

24 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin resmi web sitesi ve anlık takip sistemlerinden alınan verilere göre, 24 Nisan 2026 sabahı itibarıyla İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranı %71.03 seviyesine ulaştı. Geçen yıl bu oran %81.73 olarak kayda geçmişti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: yüzde 93,49

Darlık Barajı: yüzde 87,49

Elmalı Barajı: yüzde 92,54

Terkos Barajı: yüzde 57,86

Alibey Barajı: yüzde 67,75

Büyükçekmece Barajı: yüzde 57,02

Sazlıdere Barajı: yüzde 46,11

Istrancalar Barajı: yüzde 36,25

Kazandere Barajı: yüzde 61,48

Pabuçdere Barajı: yüzde 60,91