İSKİ açıkladı: 25 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 25 Aralık tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 25 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
Son günlerde yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Öte yandan tasarruflu su kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı en son yüzde 30.21 olarak ölçülmüştü. Peki, 25 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
BARAJLARDAKİ SON DURUM 25 ARALIK 2024
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. 25 Aralık itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı %31,38 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
Ömerli Barajı: %37,52
Darlık Barajı: %31,66
Elmalı Barajı: %76,48
Terkos Barajı: %32,87
Alibey Barajı: %17,5
Büyükçekmece Barajı: %30,94
Sazlıdere Barajı: %34,21
Etiketler: #25 Aralık #barajların doluluk oranı
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