İSKİ açıkladı: 25 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 25 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

25 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan güncel verilere göre, 25 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 52,61 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: yüzde 73,85

Darlık Barajı: yüzde 69,26

Elmalı Barajı: yüzde 92,04

Terkos Barajı: yüzde 37,93

Alibey Barajı: yüzde 43,89

Büyükçekmece Barajı: yüzde 38,44

Sazlıdere Barajı: yüzde 32,77

Istrancalar Barajı: yüzde 88,82

Kazandere Barajı: yüzde 57,48

Pabuçdere Barajı: yüzde 28,98