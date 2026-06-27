İSKİ açıkladı: 27 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 27 Haziran 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

27 HAZİRAN İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan resmi verilere göre, barajlardaki genel doluluk oranı maalesef düşüş eğiliminde. Dün yapılan ölçümlerde yüzde 65,17 seviyesinde olan ortalama doluluk oranı, 27 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla yaşanan çekilmeyle birlikte yüzde 64,92 seviyesine geriledi.

27 HAZİRAN 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ

İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 27 Haziran tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:

Ömerli Barajı: yüzde 91,02

Elmalı Barajı: yüzde 90,12

Darlık Barajı: yüzde 83,08

Alibey Barajı: yüzde 60,69

Terkos Barajı: yüzde 53,35

Büyükçekmece Barajı: yüzde 47,23

Kazandere Barajı: yüzde 44,98

Pabuçdere Barajı: yüzde 41,15

Sazlıdere Barajı: yüzde 39,32

Istrancalar Barajı: yüzde 25,65