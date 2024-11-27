İSKİ açıkladı: 27 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 27 Kasım tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 27 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 27 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı 28,54 olarak açıklandı. Cumartesi günü 27,75 olan genel doluluk oranı etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında 28,59 seviyesine ulaştı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 27,66
Darlık Barajı 29,71
Elmalı Barajı 58,75
Terkos Barajı 35,29
Alibey Barajı 9,16
Büyükçekmece Barajı 29,26
Sazlıdere Barajı 37,98
Istrancalar Barajı 38,7
Kazandere Barajı 8,77
Pabuçdere Barajı 6,24
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