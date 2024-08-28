İSKİ açıkladı: 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları seviyesini güncel olarak duyuruyor. Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle baraj doluluk oranı düşüş yaşıyor. Peki, İSKİ açıkladı: 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İstanbul'daki barajların doluluk oranı, yağışlar sonrasında merak konusu oldu. Sıcak yaz günlerinde her geçen artan günlük su tüketiminin ardından megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı araştırılıyor. Peki, İSKİ açıkladı: 28 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI
28 Ağustos 2024 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 47.59 seviyesinde.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey: %15
Büyükçekmece: %46
Darlık: %52
Elmalı: %56
Istrancalar: %25
Kazandere: %14
Pabuçdere: %27
Sazlıdere: %51
Terkos: %61
Ömerli: %47
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