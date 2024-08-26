Büyükçekmece Baraj Gölü'nde tedirgin eden görüntü: Su seviyesi düştü, Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı

Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle tarihi Çakmak Hattı'nın bir bölümü günyüzüne çıktı. 7 ay önce su seviyesinin yüzde 70'lerde olduğu barajda bugün su seviyesi yüzde 47.35 olarak ölçüldü.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:31
Büyükçekmece Baraj Gölü'nde tedirgin eden görüntü: Su seviyesi düştü, Tarihi Çakmak Hattı ortaya çıktı
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Büyükçekmece Baraj Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle, 2. Dünya Savaşı öncesinde olası bir Alman saldırısına karşı Mareşal Fevzi Çakmak tarafından Çatalca'da yaptırılan beton siper ve tünellerden oluşan Çakmak Hattı'nın bir bölümü günyüzüne çıktı.

7 ay önce Büyükçekmece'deki su seviyesi yüzde 73.26 olarak ölçülürken, bugün barajdaki doluluk oranı yüzde 47.35 olarak ölçüldü. Tarihi hattın ortaya çıkan kısımlarının otlarla kaplandığı görüldü.

ORTALAMA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 48.31 SEVİYESİNDE

Diğer yandan İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 48.31 olarak ölçüldü.

Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 48.21, Darlık Barajı'nda yüzde 53.15, Elmalı Barajı'nda yüzde 57.45, Terkos Barajı'nda yüzde 62.47, Alibeyköy Barajı'nda yüzde 15.46, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 47.35, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 51.28, Istrancalar Barajı'nda yüzde 27.01, Kazandere Barajı'nda yüzde 15.24, Papuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 28.24 seviyesinde.


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