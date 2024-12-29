İSKİ açıkladı: 29 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 29.12.2024 - 10:15

Güncelleme: 29.12.2024 - 10:15

Son günlerde yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Öte yandan tasarruflu su kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı en son yüzde 30.21 olarak ölçülmüştü. Peki, 29 Aralık İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJLARDAKİ SON DURUM 29 ARALIK 2024

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 29 Aralık Pazar sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 38.31 seviyesine yükseldi.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

Ailbey Barajı: %22,08

Büyükçekmece Barajı: %34,31

Darlık Barajı: %33,71

Elmalı Barajı: %79,24

Istrancılar Barajı: %100

Kazandere Barajı: %60,68

Pabuçdere Barajı: %38,14

Sazlıdere Barajı: %34,8

Terkos Barajı: %40,21

Ömerli Barajı: %40,38