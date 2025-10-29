İSKİ açıkladı: 29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 29 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

29 EK İM G ÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından her gün güncelleniyor. İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından barajlardaki doluluk oranı % 0,1'lik artış gösterdi. 28 Ekim'de 23,17 olan baraj doluluk oranı 29 Ekim tarihinde % 23,18 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 17,34

Darlık barajı 35,38

Elmalı barajı 53,85

Terkos barajı 26,91

Alibey barajı 11,96

Büyükçekmece barajı 27,2

Sazlıdere barajı 24,65

Istrancalar barajı 19,41

Kazandere barajı 2,13

Pabuçdere 4,78