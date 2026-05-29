İSKİ açıkladı: 29 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 29 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da su kaynaklarını yakından ilgilendiren 29 Mayıs 2026 baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre kent genelinde baraj doluluk seviyesi yüzde 71,23 olarak ölçüldü.

Ömerli Barajı: yüzde 96,16

Darlık Barajı: yüzde 91,05

Elmalı Barajı: yüzde 94,9

Terkos Barajı: yüzde 59,43

Alibey Barajı: yüzde 65,7

Büyükçekmece Barajı: yüzde 54,31

Sazlıdere Barajı: yüzde 43,59

Istrancalar Barajı: yüzde 28,28

Kazandere Barajı: yüzde 56,65

Pabuçdere Barajı: yüzde 54,57