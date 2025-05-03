İSKİ açıkladı: 3 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 3 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 3 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 Mayıs 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İşte 3 Mayıs Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,96 olarak ölçüldü. 3 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %93,57
Darlık Barajı: %82,21
Elmalı Barajı: %93,87
Terkos Barajı: %80,57
Alibey Barajı: %61,68
Büyükçekmece Barajı: %71,28
Sazlıdere Barajı: %58,22
Istrancalar Barajı: %64,03
Kazandere Barajı: %95,05
Pabuçdere Barajı: %94,57
Etiketler: #baraj doluluk oranı #Ömerli Barajı #Terkos Barajı
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