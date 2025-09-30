İSKİ açıkladı: 30 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 30 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

30 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 30 Eylül sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 28.82 seviyesinde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı % 20,31

Darlık Barajı % 43,42

Elmalı Barajı % 50,68

Terkos Barajı % 35,41

Alibey Barajı % 17,29

Büyükçekmece Barajı % 33,03

Sazlıdere Barajı % 31,01

Istrancalar Barajı % 21,52

Kazandere Barajı % 1,98

Pabuçdere Barajı % 16,76