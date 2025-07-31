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İSKİ açıkladı: 31 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 31 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

31.07.2025 09:57:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 31 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 31 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 31 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

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31 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 53.13 olarak duyuruldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli 53,44

Darlık 63,78

Elmalı 69,73

Terkos 56,98

Alibey 36,96

Büyükçekmece 51,45

Sazlıdere 44,55

Istrancalar 32,39

Kazandere 43,67

Pabuçdere 46,76

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