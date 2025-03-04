İSKİ açıkladı: 4 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:20

Güncelleme: 04.03.2025 - 10:20

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 4 Mart İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

4 MART 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı 76,21 olarak duyuruldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

18 Şubat 66,01

19 Şubat 67,86

20 Şubat 69,04

21 Şubat 70,05

22 Şubat 70,79

23 Şubat 71,34

24 Şubat 71,79

25 Şubat 72,2

26 Şubat 72,76

27 Şubat 73,53

28 Şubat 74,5

1 Mart 75,25

2 Mart 75,73

3 Mart 76,21



