İSKİ açıkladı: 5 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 5 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

5 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 22,24 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %18,13

Darlık Barajı: %33,37

Elmalı Barajı: %52,34

Terkos Barajı: %24,79

Alibey Barajı: %11,12

Büyükçekmece Barajı: %25,72

Sazlıdere Barajı: %22,91

Istrancalar Barajı: %19,34