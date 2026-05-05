İSKİ açıkladı: 5 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 5 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
5 MAYIS GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 71,70 seviyesine geldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: yüzde 94,86
Darlık Barajı: yüzde 89,37
Elmalı Barajı: yüzde 94,37
Terkos Barajı: yüzde 58,73
Alibey Barajı: yüzde 67,28
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83
Sazlıdere Barajı: yüzde 46,11
Istrancalar Barajı: yüzde 46,83
Kazandere Barajı: yüzde 60,08
Pabuçdere Barajı: yüzde 60,34