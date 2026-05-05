Hıdırellez ritüelleri ve tarihi, Mayıs ayı itibarıyla sorgulanıyor. Peki, Hıdrellez ne zaman? Hıdrellez bu sene hangi güne denk geliyor? Hıdırellez nedir, hikayesi nedir?

2026 HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Baharın habercisi Hıdırellez, 5 Mayıs akşamı başlar ve 6 Mayıs akşamı sona erer. 2026 bu sene 5 Mayıs Salı gününe ve 6 Mayıs'ta Çarşamba gününe denk geliyor.

HIDRELLEZ NEDİR?

İnanışa göre karada darda kalan kişilere yardım eden, onlara yol gösteren, bolluk ve bereket getiren Hızır Peygamber ve suların koruyucusu İlyas Peygamber, yılda sadece bir kez buluşuyor. Bolluk ve bereketi simgeleyen peygamberlerin ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği, şifa dağıttıkları kabul ediliyor.

İnanışta baharın habercisi, bitkilere can veren, zorda, darda kalanlara yardım eden Hızır Peygamber, ak sakallı bir ihtiyar olarak tasvir ediliyor. İlyas Peygamber ise uzun boylu, nur yüzlü olarak betimleniyor ve elinde uzun bir değnekle dolaştığına inanılıyor.

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR?

Hıdırellez denince akıllara ilk olarak her tür hastalık ve kötülükten korunmak için yakılan ateşin üzerinden üç kez atlanması ve dileklerin kağıda yazılarak gül ağacının altına gömülmesi ya da asılması geliyor.

Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak; altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerine kavuşacaklarına inanır. Hıdrellez dilekleri gül ağacının altına Hıdırellez duası ile gömülür. Hıdırellez gömülen dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri toplanır ve akan suya bırakılır.

O gün yapılan bir başka ritüele göre deniz ya da dere kenarından dilek tutularak toplanan 41 taş 1 yıl boyunca saklanıyor bir sonraki Hıdırellez'de bu taşlar suya atılıp, yenisi toplanıyor.

Üzerine çeşitli dilek, niyet yazılan kağıtlar açık olarak ve yavaşça bir akarsuya bırakılıyor. Otlarda biriken çiğ damlalarından yoğurt yapılıyor ve hamur mayalanıyor.

Kısmet açmak isteyen genç kızlardan alınan yüzük, kolye ve boncuk gibi eşyalar içerisi su dolu çömleğin içerisine konup, çömleğin ağzına yeşillik bırakılarak üzeri kırmızı bir yemeni ile örtülüp kilitlenerek gül ağacının dibine bırakılıyor. Ertesi gün çömlek başına toplanan kızlardan birinin üzerinden kilit açılarak maniler eşliğinde çömlekteki eşyalar çıkarılıyor.