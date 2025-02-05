İSKİ açıkladı: 5 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 5 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 5 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ açıkladı: 5 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:52

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 5 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,98 oldu.

Alibey: %38

Büyükçekmece: %49

Darlık: %48

Elmalı: %84

Istrancalar: %49

Kazandere: %87

Pabuçdere: %53

Sazlıdere: %42

Terkos: %57

Ömerli: %55


Etiketler: #baraj doluluk oranı #barajların doluluk oranı
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