İSKİ açıkladı: 5 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 5 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
5 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ'nin 1 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 62,63 seviyesine geriledi.
5 TEMMUZ 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 5 Temmuz tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:
Ömerli Barajı: yüzde 89,74
Darlık Barajı: yüzde 81,03
Elmalı Barajı: yüzde 88,29
Terkos Barajı: yüzde 51,47
Alibey Barajı: yüzde 59,17
Büyükçekmece Barajı: yüzde 45,67
Sazlıdere Barajı: yüzde 38,226
Istrancalar Barajı: yüzde 27,09
Kazandere Barajı: yüzde 41,76
Pabuçdere Barajı: yüzde 37,64