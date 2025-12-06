İSKİ açıkladı: 6 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 6 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
6 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 6 Aralık Cumartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,39 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 6 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
- Ömerli Barajı: %13.68
- Darlık Barajı: %27.87
- Elmalı Barajı: %49,27
- Terkos Barajı: %19,47
- Alibey Barajı: %10.23
- Büyükçekmece Barajı: %18.62
- Sazlıdere Barajı: %17,15
- Istrancalar Barajı: %28.18
- Kazandere Barajı: %2,73
- Pabuçdere Barajı: %2,86