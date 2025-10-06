İSKİ açıkladı: 6 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 6 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
6 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
6 Ekim Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 27,28 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 6 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %17,73
Darlık Barajı: %41,74
Elmalı Barajı: %50,47
Terkos Barajı: %33,56
Alibey Barajı: %15,86
Büyükçekmece Barajı: %31,69
Sazlıdere Barajı: %29,85
Istrancalar Barajı: %22,46
Kazandere Barajı: %2,3
Pabuçdere Barajı: %14,26