İSKİ açıkladı: 6 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 28 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

6 HAZİRAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’da su kaynaklarını yakından ilgilendiren 6 Haziran 2026 baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre kent genelinde baraj doluluk seviyesi yüzde 70,17 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: yüzde 95,38

Darlık Barajı: yüzde 89,48

Elmalı Barajı: yüzde 93,46

Terkos Barajı: yüzde 58,9

Alibey Barajı: yüzde 64,78

Büyükçekmece Barajı: yüzde 52,87

Sazlıdere Barajı: yüzde 47,78

Istrancalar Barajı: yüzde 24,01

Kazandere Barajı: yüzde 54,03

Pabuçdere Barajı: yüzde 51,24