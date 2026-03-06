İSKİ açıkladı: 6 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 6 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
6 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbulluların merakla beklediği güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45,62 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
- Ömerli Barajı: %63,42
- Darlık Barajı: %62,46
- Elmalı Barajı: %89,54
- Terkos Barajı: %29,13
- Alibey Barajı: %37,03
- Büyükçekmece Barajı: %35,05
- Sazlıdere Barajı: %29,33
- Istrancalar Barajı: %43,17
- Kazandere Barajı: %57,71
- Pabuçdere Barajı: %31,34