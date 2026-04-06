İSKİ açıkladı: 6 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 6 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
6 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin 5 Nisan 2026 tarihli güncel verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı ortalama yüzde 69.06 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: 91,86
Darlık Barajı: 84,59
Elmalı Barajı: %93,54
Terkos Barajı: %54,04
Alibey Barajı: %66.35
Büyükçekmece Barajı: %55,2
Sazlıdere Barajı: %44,32
Istrancalar Barajı: %97,19
Kazandere Barajı: %68,17
Pabuçdere Barajı: %49,37