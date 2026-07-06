İSKİ açıkladı: 6 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 6 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
6 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ'nin 1 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 62,35 seviyesine geriledi.
6 TEMMUZ 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 6 Temmuz tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:
Ömerli Barajı: yüzde 88,66
Darlık Barajı: yüzde 80,47
Elmalı Barajı: yüzde 91,79
Terkos Barajı: yüzde 50,96
Alibey Barajı: yüzde 58,99
Büyükçekmece Barajı: yüzde 45,15
Sazlıdere Barajı: yüzde 37,83
Istrancalar Barajı: yüzde 28,32
Kazandere Barajı: yüzde 40,42
Pabuçdere Barajı: yüzde 36,83