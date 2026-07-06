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İSKİ açıkladı: 6 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 6 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

6.07.2026 09:44:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 6 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul'da yaz sıcaklarının yüzünü iyice göstermesiyle birlikte yurttaşların arama motorlarında en çok merak ettiği ve araştırdığı konuların başında "İstanbul baraj doluluk oranları" geliyor. Özellikle artan su tüketimi ve sıcaklıklara bağlı buharlaşma, barajlardaki su seviyelerini doğrudan etkiliyor. Peki, İSKİ açıkladı: 6 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 6 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

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6 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin 1 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 62,35 seviyesine geriledi.

6 TEMMUZ 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ

İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 6 Temmuz tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:

Ömerli Barajı: yüzde 88,66

Darlık Barajı: yüzde 80,47

Elmalı Barajı: yüzde 91,79

Terkos Barajı: yüzde 50,96

Alibey Barajı: yüzde 58,99

Büyükçekmece Barajı: yüzde 45,15

Sazlıdere Barajı: yüzde 37,83

Istrancalar Barajı: yüzde 28,32

Kazandere Barajı: yüzde 40,42

Pabuçdere Barajı: yüzde 36,83

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