İSKİ açıkladı: 7 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 07.03.2025 - 09:47

Güncelleme: 07.03.2025 - 09:47

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 6 Mart İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

7 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul baraj doluluk oranı 7 Mart bugün yüzde 77,53 olarak kaydedildi. Bir önceki gün ise baraj doluluk oranı yüzde 77,25 olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey Barajı yüzde 64,69

Büyükçekmece Barajı yüzde 73,82

Darlık Barajı yüzde 75,02

Elmalı Barajı yüzde 94,46

Istrancalar Barajı yüzde 89,85

Kazandere Barajı yüzde 83,29

Pabuçdere Barajı yüzde 82,92

Sazlıdere Barajı yüzde 56,99

Terkos Barajı yüzde 79,51

Ömerli Barajı yüzde 85,46