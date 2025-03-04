İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu

Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:46

Güncelleme: 04.03.2025 - 10:46

İstanbul’da son dönemde etkili olan kar yağışı ve sağanak yağmurlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Dün yüzde 76,21 olarak ölçülen doluluk oranı, 4 Mart itibariyle yüzde 76,65'e ulaştı.

İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları şöyle:

Ömerli: %83,72

Darlık: %72

Elmalı: %94,04

Terkos: %78,6

Alibey: %64,04

Büyükçekmece: %73,08

Sazlıdere: %56,37

Istrancalar: %94,61

Kazandere: %82,8

Pabuçdere: %81,72



