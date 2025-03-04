İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 76,65'e yükseldi. Kar yağışı ve sağanak yağmurların etkisiyle doluluk oranlarında artış devam ediyor.

İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 10:46

İstanbul’da son dönemde etkili olan kar yağışı ve sağanak yağmurlar, barajlardaki su seviyesini artırdı. Dün yüzde 76,21 olarak ölçülen doluluk oranı, 4 Mart itibariyle yüzde 76,65'e ulaştı.

İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları şöyle:

Ömerli: %83,72

Darlık: %72

Elmalı: %94,04

Terkos: %78,6

Alibey: %64,04

Büyükçekmece: %73,08

Sazlıdere: %56,37

Istrancalar: %94,61

Kazandere: %82,8

Pabuçdere: %81,72



Etiketler: #İstanbul #Baraj

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