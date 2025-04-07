İSKİ açıkladı: 7 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 7 Nisan tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 7 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 7 Nisan İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
7 NİSAN 2027 BARAJ DOLULUK ORANLARI
7 Nisan Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,47 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 7 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %94,46
Darlık Barajı: %78,74
Elmalı Barajı: %93,62
Terkos Barajı: %80,8
Alibey Barajı: %63,59
Büyükçekmece Barajı: %75,1
Sazlıdere Barajı: %58,36
Istrancalar Barajı: %41,37
Etiketler: #baraj doluluk oranı #elmalı barajı #Terkos Barajı
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük: Akın Gürlek arkadaşım
- Çocuğa öldüresiye şiddet! Şahıs tutuklandı
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten açıklama
- Hasadı 1 ay sürecek: Kilosu 150 TL...
- Berkay Gezgin için sürpriz karar
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- CHP'li Emir'den 'Berhan Şimşek' açıklaması
- Masasındaki 5 anketin ortalamasını açıkladı
- Özel'in o sözü, AKP'lileri ayağa kaldırdı!