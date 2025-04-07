Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:17

Güncelleme: 07.04.2025 - 09:17

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Nisan'da meydana gelen depremler...

7 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:53:22 -.- 1.6 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY)

08:38:58 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

08:27:27 -.- 2.0 -.- HACIISALAR-TURGUTLU (MANISA)

08:00:33 -.- 2.2 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

07:25:14 -.- 1.4 -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)

06:37:37 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

06:23:09 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

05:13:35 -.- 2.0 -.- ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

05:12:48 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

05:04:44 -.- 1.4 -.- CAYIRBAGI-MERAM (KONYA)

04:42:47 -.- 2.2 -.- ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)

03:49:59 -.- 3.4 3.3 DAGISTAN-CEYHAN (ADANA)

03:14:56 -.- 1.6 -.- KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG)

03:10:45 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

02:49:26 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI

00:34:41 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

00:30:15 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)