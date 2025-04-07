Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 7 Nisan 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! 7 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 7 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:17

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 7 Nisan'da meydana gelen depremler...

7 NİSAN'DA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:53:22   -.-  1.6  -.-   KURTBAGI-ARSUZ (HATAY)                       

08:38:58   -.-  2.5  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                     

08:27:27   -.-  2.0  -.-   HACIISALAR-TURGUTLU (MANISA)                 

08:00:33   -.-  2.2  -.-   AKUSAGI-KALE (MALATYA)                       

07:25:14  -.-  1.4  -.-   ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)                     

06:37:37    -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                      

06:23:09    -.-  1.9  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)               

05:13:35      -.-  2.0  -.-   ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)           

05:12:48  -.-  2.5  -.-   EGE DENIZI                                   

05:04:44   -.-  1.4  -.-   CAYIRBAGI-MERAM (KONYA)                      

04:42:47    -.-  2.2  -.-   ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI)                     

03:49:59      -.-  3.4  3.3   DAGISTAN-CEYHAN (ADANA)                      

03:14:56     -.-  1.6  -.-   KUSSARAYI-BASKIL (ELAZIG)                    

03:10:45     -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                   

02:49:26     -.-  2.7  -.-   EGE DENIZI                                   

00:34:41    -.-  1.5  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)    

00:30:15   -.-  1.4  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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