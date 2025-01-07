İSKİ açıkladı: 7 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:54

Güncelleme: 07.01.2025 - 11:54

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 7 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

BARAJLARDAKİ SON DURUM 7 OCAK 2024

İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, 7 Ocak 2025 tarihi için baraj doluluk oranı yüzde 41.53 olarak görüldü.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

7 Ocak 2025 Pazartesi günü İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, barajlardaki su seviyeleri şu şekilde:

Ömerli Barajı: %44,37

Darlık Barajı: %36,8

Elmalı Barajı: %82,67

Terkos Barajı: %43,98

Alibey Barajı: %24,88

Büyükçekmece Barajı: %37,67

Sazlıdere Barajı: %35,57

Istrancalar Barajı: %82,73