İSKİ açıkladı: 8 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 8 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

8 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 8 Aralık Pazartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,66 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 8 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli: %13,11

Darlık: %27,65

Elmalı: %50,68

Terkos: %19,23

Alibey: %10,1

Büyükçekmece: %18,46

Sazlıdere: %16,87

Istrancalar: %30,84

Kazandere: %2,3

Pabuçdere: %2,41