İSKİ açıkladı: 8 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 8 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
8 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 8 Aralık Pazartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,66 olarak kaydedildi.
İSKİ'nin verilerine göre 8 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: %13,11
Darlık: %27,65
Elmalı: %50,68
Terkos: %19,23
Alibey: %10,1
Büyükçekmece: %18,46
Sazlıdere: %16,87
Istrancalar: %30,84
Kazandere: %2,3
Pabuçdere: %2,41