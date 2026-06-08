İSKİ açıkladı: 8 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 8 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
8 HAZİRAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’da su kaynaklarını yakından ilgilendiren 8 Haziran 2026 baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre kent genelinde baraj doluluk seviyesi yüzde 69,51 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
- Ömerli Barajı: yüzde 94,86
- Darlık Barajı: yüzde 88,78
- Elmalı Barajı: yüzde 92,71
- Terkos Barajı: yüzde 58,21
- Alibey Barajı: yüzde 64,23
- Büyükçekmece Barajı: yüzde 51,98
- Sazlıdere Barajı: yüzde 42,34
- Istrancalar Barajı: yüzde 21,73
- Kazandere Barajı: yüzde 53,58
- Pabuçdere Barajı: yüzde 51,24