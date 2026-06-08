İSKİ açıkladı: 8 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 8 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

8 HAZİRAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’da su kaynaklarını yakından ilgilendiren 8 Haziran 2026 baraj doluluk oranları açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre kent genelinde baraj doluluk seviyesi yüzde 69,51 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI