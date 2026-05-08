İSKİ açıkladı: 8 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

8.05.2026 10:29:00
Haber Merkezi
İSKİ 8 Mayıs 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 8 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı.

8 MAYIS GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 71,93 seviyesine geldi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli Barajı: yüzde 95,35

Darlık Barajı: yüzde 91.49

Elmalı Barajı: yüzde 95.52

Terkos Barajı: yüzde 58,9

Alibey Barajı: yüzde 67,1

Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,11

Sazlıdere Barajı: yüzde 45.7

Istrancalar Barajı: yüzde 45.92

Kazandere Barajı: yüzde 59,31

Pabuçdere Barajı: yüzde 59.48

