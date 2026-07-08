İSKİ açıkladı: 8 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 8 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
8 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ'nin 1 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,72 seviyesine geriledi.
8 TEMMUZ 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 8 Temmuz tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:
- Ömerli Barajı: yüzde 88,07
- Darlık Barajı: yüzde 79,87
- Elmalı Barajı: yüzde 91,46
- Terkos Barajı: yüzde 50,45
- Alibey Barajı: yüzde 58,55
- Büyükçekmece Barajı: yüzde 44,45
- Sazlıdere Barajı: yüzde 37,24
- Istrancalar Barajı: yüzde 29,41
- Kazandere Barajı: yüzde 39,82
- Pabuçdere Barajı: yüzde 35,97