İSKİ açıkladı: 9 Eylül İstanbul baraj doluluk oranları

Yayınlanma: 09.09.2024 - 10:45

Güncelleme: 09.09.2024 - 10:45

Birkaç gündür devam eden yağışlar genel doluluk oranlarını etkilemedi. Peki, 9 Eylül 2024 İstanbul baraj doluluk oranları ne?

9 EYLÜL 2024 İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 44,63 olarak ölçüldü.



Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 41.8

Terkos Barajı yüzde 59.23

Büyükçekmece Gölü yüzde 44.33

Darlık Barajı yüzde 49.18

Alibey Barajı yüzde 12.01

Sazlıdere Barajı yüzde 49.44

Kazandere Barajı yüzde 11.82

Papuçdere yüzde 25.06

Elmalı Barajı yüzde 57.97

Istrancalar Barajı ise yüzde 24.75