İSKİ açıkladı: 9 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 9 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
9 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ 8 Kasım 2025 saat 09.15'te paylaştığı grafiğe göre İstanbul'un ortalama baraj doluluk oranı %22.09
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %19,13
Darlık Barajı: %36,94
Elmalı Barajı: %52,14
Terkos Barajı: %24,79
Alibey Barajı: %11,3
Büyükçekmece Barajı: %36
Sazlıdere Barajı: %22,86
Istrancalar Barajı: %24,89