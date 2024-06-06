İSKİ açıkladı: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar?

Yayınlanma: 06.06.2024 - 09:44

Güncelleme: 06.06.2024 - 11:03

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar?

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 37,6 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,5 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 6 Haziran Perşembe günü yüzde 78,29 olarak ölçüldü.

6 HAZİRAN 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Haziran Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 78,29 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 6 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %91,5

Darlık Barajı: %76,24

Elmalı Barajı: %80,62

Terkos Barajı: %87,69

Alibey Barajı: %49,48

Büyükçekmece Barajı: %72,9

Sazlıdere Barajı: %60,37

Istrancalar Barajı: %37,6

Kazandere Barajı: %71,42