Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 40 dereceleri aşacak! 6 Haziran 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 06.06.2024 - 08:01

Güncelleme: 06.06.2024 - 08:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz in kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ver yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Kıyı Ege ile Marmara’nın güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 31°C

Parçalı bulutlu