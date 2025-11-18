İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında su seviyesi kritik düşüşte

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarındaki düşüş sürüyor. Yağışların yetersizliği nedeniyle barajlardaki su seviyesi önemli ölçüde geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran’da yüzde 66.23 iken, 18 Kasım itibarıyla yüzde 20.09’a düştü.

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 51.51 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük su seviyesi yüzde 2.34 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İSKİ’nin 18 Kasım verilerine göre İstanbul’daki baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: %12.92

Büyükçekmece Barajı: %22.78

Darlık Barajı: %29.87

Elmalı Barajı: %51.51

Istrancalar Barajı: %18.62

Kazandere Barajı: %2.34

Pabuçdere Barajı: %4.24

Sazlıdere Barajı: %20.31

Terkos Barajı: %23.37

Ömerli Barajı: %18.33

Uzmanlar, yağışların yetersizliğinin devam etmesi durumunda İstanbul’da su sıkıntısının artabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.