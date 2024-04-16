İSKİ duyurdu: 16 Nisan barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ tarafından barajların doluluk oranı her gün açıklanıyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüksek bir seviyede kaydedildi. Peki, 16 Nisan barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yaklaşık bir aydır aynı seviyelerde seyrediyor. Peki, 16 Nisan barajlarda son durum ne? İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yaklaşık bir aydır aynı seviyelerde seyrediyor. Bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 81,29 ölçüldü.
HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?
Su miktarı; Istrancalar`da yüzde 42,89, Terkos`ta yüzde 86,19, Sazlıdere`de yüzde 60,27, Alibey`de yüzde 66,63, Büyükçekmece`de yüzde 76,03, Ömerli`de yüzde 92,15, Darlık`ta yüzde 86,35, Elmalı`da yüzde 88,46, Pabuçdere`de yüzde 73,51 ve Kazandere`de yüzde 74,52 olarak kaydedildi.
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