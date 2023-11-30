İSKİ duyurdu: Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı? 30 Kasım İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?

Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:58

Güncelleme: 30.11.2023 - 09:58

İstanbul'da yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. Son iki haftada, aralıklarla süren yağışın ardından barajlarda seviye yükseldi. Peki, Baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı? 30 Kasım İstanbul'da barajlardaki su oranı ne kadar?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ?

İSKİ bugün baraj doluluk oranlarını açıklandı. Dün gün boyu etkiili olan ve bazı ilçelerde metrekareye 100 kg üzerinde düşen yağışın ardından bir önceki gün 25,63 olan baraj doluluk oranı 31,03 seviyesine yükseldi.

Ömerli Barajı 47,62

Darlık Barajı 39,81

Elmalı Barajı 46,98

Terkos Barajı 14,08

Alibey Barajı 30,18

Büyükçekmece Barajı 9,31

Sazlıdere Barajı 9,6

Istrancalar Barajı 31,71

Kazandere Barajı 9,39

Pabuçdere Barajı 7,01